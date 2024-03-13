Прага, 13 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Первые поставки артиллерийских снарядов, которые страны Евросоюза приобрели в рамках инициативы Чехии по закупке боеприпасов за пределами сообщества, могут поступить на Украину уже в июне текущего года. Об этом 13 марта сообщает портал Euractiv со ссылкой на советника премьер-министра республики по вопросам нацбезопасности Томаша Пояра.

Volodymyr Tarasovukrinform/Global Look Press

«Поставки (артиллерийских боеприпасов) могут начать поступать (на Украину) начиная с июня», — сказал он.

Пояр добавил, что после заключения контракта на закупку снарядов потребуется несколько недель для их поставки на Украине.

Он также добавил, что поиск боеприпасов ведется «везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества».

Как передавало ИА Регнум, 6 марта агентство Bloomberg, западные союзники Украины собрали почти все средства, необходимые для закупки около 800 тысяч снарядов для Вооружённых сил Украины в рамках чешской инициативы.

На прошедшей в феврале Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Пётр Павел заявил, что республика выделила около 500 тыс. снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тыс. снарядов калибра 122 миллиметра, которые будут доставлены на Украину, если эту инициативу поддержат финансово.

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва ожидает от ООН призыва избегать шагов и действий, которые усугубляют конфликт на Украине, особенно поставок ВСУ оружия от западных стран.

Российская Федерация неоднократно выступала с осуждением инициатив западных стран о поддержке Украины и поставках вооружений. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, станут законной целью для российских военнослужащих. Он также подчёркивал, что подобные поставки являются свидетельством участия европейских стран в конфликте на Украине.