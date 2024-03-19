Владивосток, 19 марта, 2024, 07:03 — ИА Регнум. Разрешение на отлов тигра, напавшего на лошадей в лесном массиве у села Яконовка, получили сотрудники Охотнадзора Приморья. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

DavepapeBot Амурский тигр

Уточняется, что в нескольких километрах от села Яконовка произошла конфликтная ситуация на территории, арендованной гражданином. Предприниматель содержал на участке в лесном массиве лошадей, животные находились в загоне, огороженном колючей проволокой.

Как пояснили специалисты, проволока не является препятствием для тигра, поэтому хищнику сложно понять, что на животных в загоне нельзя охотиться. Тигр напал на лошадей и убил двух кобыл.

Отмечается, что лошади содержались с нарушениями, которые предприниматель не устранил, несмотря на предупреждения. На месте не было человека, постоянно присматривающего за табуном.

«В настоящее время табун угнан в село. Сотрудниками Госохотнадзора получено разрешение на отлов тигра в селе Яконовка. После отлова хищник будет определен в реабилитационный центр, где будет решен вопрос о его дальнейшей судьбе», — пояснили в пресс-службе.

Тигра, который может создать угрозу людям, на Дальнем Востоке отлавливают, животное помещают в реабилитационный центр, где тигр проходит осмотр у ветеринарных врачей, а затем хищника либо выпускают в безопасном для него месте, либо оставляют в неволе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Москвы выбрали имя для дальневосточного тигра, спасённого и привезённого в зоопарк столицы.

Самца амурского тигра нашли травмированным спасатели в Хабаровском крае. После полученной травмы хищник не может самостоятельно охотиться и добывать пищу. Его привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году.

Также сообщалось, что амурского тигра, беспокоившего людей и отловленного в декабре 2023 года в районе имени Лазо Хабаровского края, выпустят в дикую природу после осмотра ветеринарами.