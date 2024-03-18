Москва, 18 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Москвичи выбрали имя для дальневосточного тигра, спасённого и привезённого в зоопарк столицы. Из четырёх вариантов, предложенных в проекте «Активный гражданин», больше всего голосов набрало имя Амур. В голосовании приняли участие свыше 255 тысяч жителей Москвы.

Programmes.putin.kremlin.ru След уссурийского тигра

Самца амурского тигра нашли травмированным спасатели в Хабаровском крае. Его привезли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка в 2023 году. После полученной травмы хищник не может самостоятельно охотиться и добывать пищу. Сейчас он остаётся в Московском зоопарке.

Напомним, как ранее сообщало ИА Регнум, среди вариантов имён для полосатого хищника были также Орион, Восток и Хабар.