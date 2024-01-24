Владивосток, 24 января, 2024, 07:32 — ИА Регнум. Амурского тигра, беспокоившего людей и отловленного в декабре 2023 года в районе имени Лазо Хабаровского края, выпустят в дикую природу после осмотра ветеринарами. Об этом 24 января сообщила пресс-служба центра «Тигр».

Putin.kremlin.ru Амурский тигр

«Завершили осмотр амурского тигра… Это молодой двухлетний самец в полном расцвете сил. Ветеринарные врачи пришли к заключению, что зверь полностью готов к выпуску в природу», — уточняется в сообщении.

«Конфликтный» тигр, беспокоивший жителей посёлка Мухен в районе имени Лазо и неоднократно нападавший на собак, был отловлен в конце декабря сотрудниками управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края совместно с КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края». С тех пор хищник находился в центре реабилитации в селе Алексеевка в Приморском крае.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели молодой тигрицы, которую забрали с трассы Хабаровск — Владивосток. Шансов выжить у тигрицы было мало из-за сильного истощения, но специалисты до последнего пытались её спасти.

В декабре 2023 года специалисты охотнадзора отловили тигра, терроризировавшего жителей посёлка Лермонтовка Бикинского района в Приморье. Хищник открыл охоту на собак и постоянно приходил в посёлок за новой добычей.