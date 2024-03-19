* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Вашингтон, 19 марта, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Предоставление Украине беспроцентного кредита является наиболее вероятным вариантом помощи со стороны Соединённых Штатов Америки, заявил американский сенатор Линдси Грэм* (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Учитывая кризис на южной границе Соединённых Штатов и нашу огромную задолженность, идея (бывшего президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа превратить помощь США в беспроцентный кредит, от которого можно отказаться, является наиболее вероятным путём вперёд», — написал политик на своей странице в социальной сети X 18 марта.

Сенатор отметил, что этот вариант он обсудил с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве. В то же время Грэм подчеркнул, что это предложение распространяется не только на Украину, но и на все другие страны, которым США оказывает военную и финансовую помощь, в том числе на Израиль и Тайвань.

В феврале Линдси Грэм также призвал власти США передавать Украине военную помощь в кредит, а не безвозмездно. В эфире телеканала CBS он отметил, что Европейский союз предоставил Киеву заём в 33 миллиарда долларов из 50 миллиардов долларов, которые они ранее обещали передать Украине.

Как передавало ИА Регнум, американский журналист Такер Карлсон, комментируя инициативу сенатора, назвал мошенничеством предложение оказывать помощь Украине в кредит, поскольку Киев никогда не сможет вернуть эти деньги. По словам журналиста, такой шаг является ещё более нечестным способом отправить Украине больше оружия, чтобы отсрочить неизбежное заключение мирного соглашения и обречь на гибель больше украинцев.