Вашингтон, 18 февраля, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Властям США следует передавать военную помощь Украине в кредит, а не безвозмездно, заявил 18 февраля американский сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала CBS.

(сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Он отметил, что ЕС предоставил Киеву заём в 33 млрд долларов из 50 млрд долларов, которые они ранее обещали передать Украине. Такие же меры Грэм призвал принять и с американской помощью Украине, Израилю и Тайваню. Авторство идеи о передаче оружия в кредит принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, сказал Грэм.

«Я говорил с бывшим президентом США Дональдом Трампом ранее на этой неделе о том, чтобы оформить помощь Украине в качестве кредита. Это была его идея, не моя», — сказал законодатель.

Он напомнил, что госдолг США составляет 34 трлн долларов, а у Украины есть полезные ископаемые, у Израиля — мощная экономика. Китайский остров Тайвань Грэм назвал «довольно богатой страной».

«Почему бы нам не предоставить заём этим трем союзникам на выгодных условиях? Пусть они вернут долг, когда смогут, если смогут», — добавил Грэм.

Как передавало ИА Регнум, нижняя палата Конгресса США ушла до конца февраля на очередные каникулы, так и не проголосовав по законопроекту о военной помощи Украине, Тайваню и Израилю в объёме 95 млрд долларов (в том числе 60 млрд долларов Киеву). В пресс-службе Белого дома назвали это «бегством на незаслуженный отдых».

Ранее указанный законопроект был утверждён Сенатом США. При этом спикер палаты представителей Конгресса Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент США Джозеф Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Джонсон в ответ заявил, что палата не уступит давлению и не станет одобрять законопроект.

Утверждённый Сенатом США законопроект, вероятно, «продавят» и через Конгресс, вследствие чего агония киевского режима продлится как минимум на год, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.