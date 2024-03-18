Варшава, 19 марта, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Беспилотник MQ-9 Reaper, принадлежащий ВВС США, во время учений потерял связь с авиабазой на северо-западе Польши. Об этом 18 марта сообщило польское генеральное командование Вооруженных сил в социальной сети Х.

Tangopaso БПЛА MQ-9 Reaper

Уточняется, что беспилотник MQ9 Reaper ВВС США в Европе выполнял плановую ежеквартальную тренировку на аэродроме Мирославец и потерял связь с базой. Беспилотник не нёс вооружения.

Все экстренные службы приведены в состояние боевой готовности, ожидается аварийное приземление дрона. Полиция оцепила территорию, прилегающую к аэродрому, движение на автомобильных дорогах в районе дислокации авиабазы остановлено.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил депутат Госдумы от Республики Крым (партия «Единая Россия») генерал-майор запаса Леонид Ивлев, появление военной авиации стран Североатлантического альянса в Чёрном море является вызовом для России.

Так он прокомментировал пролёт над черноморской акваторией самолёта радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135, а также двух многоцелевых истребителей «Тайфун» ВВС Британии. Депутат считает, что действия НАТО направлены на военную поддержку Киева и количество подобных инцидентов будет увеличиваться.