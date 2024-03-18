Москва, 19 марта, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Более 80 тысяч жителей Москвы и гостей столицы посетили митинг-концерт на Красной площади 18 марта, посвящённый 10-летию воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт «10 лет в родной гавани», посвящённый десятой годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией… В мероприятии принимают участие более 80 тысяч москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении, опубликованном в её Telegram-канале.

Ирина Волк подчеркнула, что сотрудники МВД России во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных органов обеспечили безопасность.

Как передавало ИА Регнум, в мероприятии принял участие и президент России Владимир Путин. В ходе обращения к россиянам глава государства заявил, что Крым — это не только стратегически важная территория, но прежде всего люди, никогда разделявшие себя с Россией. При этом Путин отметил, что воссоединение с РФ оказалось для Крыма менее трагичным, чем для Донбасса и Новороссии.

Крым вернулся в состав России в 2014 по итогам референдума. Тогда о желании воссоединиться заявили 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта 2014 года Владимир Путин и руководство этих двух регионов подписали договор о вхождении в состав Российской Федерации. Глава государства на фоне отказа Украины и стран Запада признавать итоги референдума неоднократно подчёркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил, что Крым и де-юре, и де-факто является неотъемлемой частью Российской Федерации.