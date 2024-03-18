Москва, 18 марта, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл на праздничный концерт на Красной площади, посвященный 10-летию воссоединения Крыма с РФ.

Юлия Бубнова/ТАСС

«Дорогие друзья, я от души всех приветствую и поздравляю вас с праздником — с воссоединением Крыма и Севастополя с Россией», — сказал президент, обратившись со сцены митинга-концерта к тысячам собравшихся россиян.

В ходе обращения к россиянам глава государства отметил, что Крым не только стратегически важная территория, но это прежде всего люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. При этом Путин указал, что путь домой для Крыма оказался менее трагичным, чем у Донбасса и Новороссии, но теперь Россия будет идти дальше вместе с новыми регионами, рука об руку.

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Свою речь на Красной площади глава государства завершил словами «Да здравствует Россия!».

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году. Тогда о желании воссоединения заявили 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года Владимир Путин и руководство Крыма и Севастополя подписали договор о вхождении этих двух регионов в состав России. Россияне это долгожданное для многих событие именуют по сей день Крымской весной.

Украина и страны Запада отказываются признавать итоги референдума, несмотря на то, что волеизъявление крымчан прошло в строгом соответствии с международным правом. Однако президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 18 марта отметил, что Крым и де-юре и де-факто — это неотъемлемая часть Российской Федерации.