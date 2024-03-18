Москва, 18 марта, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков после сообщений о якобы госпитализации из-за инфаркта заявил, что чувствует себя прекрасно.

Mid.ru Замминистра иностранных дел Сергей Рябков

«Я себя чувствую прекрасно, чего и вам желаю», — поделился дипломат с «Известиями».

При этом Рябков напомнил, что не комментирует вопросы семейного положения, своих отпусков или больничных.

Сообщения о якобы госпитализации Рябкова появились вечером 18 марта в Telegram-каналах. Сообщалось, что дипломату якобы стало плохо накануне ночью и что у него сильно давило в груди, в связи с чем он вызвал скорую и впоследствии попал в реанимацию, минуя приёмное отделение, где у него диагностировали острый инфаркт миокарда и даже будто бы провели операцию.

Рябков родился в 1960 году в Ленинграде. В 1982-м окончил МГИМО, в тот же год поступил на дипломатическую службу. Занимал должности в центральном аппарате МИД и за рубежом.

В период с 1995 по 2008 год был начальником отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского сотрудничества МИД, советником-посланником российского посольства в США и директором Департамента общеевропейского сотрудничества МИД.

В августе 2008 года стал замминистра иностранных дел России. Владеет английским и датским языками, награждён орденами Почёта и Дружбы, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Почётной грамотой президента и Орденом Александра Невского. Женат, у Рябкова двое детей.