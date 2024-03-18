Москва, 18 марта, 2024, 18:41 — ИА Регнум. В честь десятилетия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией по всей стране прошли праздничные просветительские мероприятия. Они состоялись под эгидой Российского общества «Знание». Об этом 18 марта сообщили на сайте общества.

Александр Кряжев/ РИА Новости

Межрегиональные телемосты, встречи и лекции от экспертов и участников Крымской весны объединили молодых людей из 89 субъектов страны. Всего организовали порядка 400 мероприятий. Одним из первых событий стал межрегиональный телемост между Крымским и Сибирским федеральными университетами, а также представителями 40 вузов страны.

Студенты рассказали о предпосылках и истории воссоединения Крыма с Россией, героях Крымской весны, достижениях в промышленности, туризме, социальной сфере, произошедших за последние годы, а также о роли крымчан и севастопольцев в исторических событиях десятилетней давности.

Также в Севастополе молодёжь встретилась с сенатором Совета Федерации, командиром отряда «Беркут» Сергеем Колбиным, который поделился воспоминаниями о событиях 2014 года, рассказал о значении и работе отряда «Беркут» в тот период.

В Южном федеральном округе просветительские события охватили практически все муниципалитеты. Также одними из самых активных стали Кировская, Саратовская и Калужская области. Кроме того, в ряде регионов в честь праздника прошли показы документальных фильмов о богатой природе Крыма, подвиге советских солдат при освобождении полуострова в апреле 1944 года, а также героической летописи главных событий России ХХ века.

«Сегодняшнее единение и консолидация общества, несмотря на провокации со стороны недоброжелателей, показывают, что наш народ нельзя разделить», ― подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Он добавил, что десятилетие со дня исторического выбора крымчан и севастопольцев ― это повод еще раз напомнить о том, что люди сами строят своё будущее и только от них зависит, каким оно будет. По словам Древаля, именно такой посыл несут просветительские мероприятия.

Тематические мероприятия Российского общества «Знание» продолжатся до 22 марта. Так, на площадке Волгоградского государственного социально-педагогического университета пройдёт международная конференция «Крымская весна: традиции российского воинства», также по всей стране состоятся форумы «Российский Крым: десять лет спустя».

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму после свержения в Киеве законно избранной власти Украины 16 марта 2014 года прошёл референдум. При явке более 83% около 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города-героя Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подписал закон о воссоединении этих регионов с Россией.

Российский лидер 16 марта текущего года позвонил ряду действующих и бывших руководителей Крыма и поздравил их с 10-летием воссоединения республики с Россией. В частности, российский лидер позвонил главе республики Сергею Аксёнову, спикеру парламента Крыма Владимиру Константинову, бывшему мэру Севастополя Алексею Чалому и экс-полпреду президента в Крымском федеральном округе Олегу Белавенцеву.

В тот же день в своём видеообращении по случаю референдума о воссоединении Крыма с РФ министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт и полуостров, согласно воле его жителей, является неотъемлемой частью России.