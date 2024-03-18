Лондон, 18 марта, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинской армии городе Часовом Яре в ДНР сложилась плохая для ВСУ ситуация, которая ежедневно ухудшается. Об этом заявил офицер спецназа украинской армии Виталий Овчаренко, его слова 18 марта привела британская газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ситуация там очень плохая и ухудшается с каждым днём», — сказал он.

Другой украинский боец заявил изданию, что, по его мнению, ВСУ недостаточно укрепили Часов Яр на случай наступления Вооружённых сил России.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что армия России ведёт наступательные действия в районе подконтрольного ВСУ Часова Яра, находящегося в 15 км от Артёмовска. Он уточнил, что в городе находится существенная группировка украинской армии, однако у этих сил ограничены ресурсы.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 7 марта отметил, что американский телеканал CNN опубликовал правдивый сюжет о ситуации с жителями в Часовом Яре в ДНР и их отношении к украинскому конфликту.

По словам дипломата, у Киева единственной надеждой продержаться в Часовом Яре является финансирование и вооружение от США. Полянский уточнил, что местные жители ждут прихода армии России, а ВСУ используют их в качестве прикрытия.