Вашингтон, 18 марта, 2024, 13:41 — ИА Регнум. В секретных документах Пентагона, слитых в Сеть в 2023 году, нашли детали боёв за Артёмовск. Об этом стало известно 18 марта.

Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина/ТАСС

Одним из пунктов оказалось описание положения, в котором в ходе боёв оказались украинские военные.

«Украинские силы почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — сказано в одной из бумаг о ситуации в Артёмовске.

В документах указывалось и состояние воздушной обороны Украины на февраль 2023 года, в частности что боезапасы BUK (SA-11) полностью закончатся к 31 марта 2023-го, S300 (SA-10) — ко 2 мая 2023 года.

Помимо прочего, в секретных материалах оказались сведения о планах весеннего украинского «контрнаступа» 2023 года. Об этом сообщило издание «Царьград».

Как передавало ИА Регнум, об утечке секретных документов стало известно в начале апреля 2023 года. Большая их часть представляла собой слайды с закрытых брифингов с картами с указанием позиций ВСУ. В ходе расследования сотрудники ФБР задержали 21-летнего нацгвардейца ВВС Джека Тейшейру, который работал над системами военной разведки и возглавлял игровую онлайн-группу из нескольких десятков человек, один из которых и заподозрил его в обнародовании конфиденциальных сведений.

По версии следствия, задержанный начал публиковать в Сети секретные сведения с февраля 2022 года. Сам Тейшейра объяснил свои действия желанием просветить знакомых, так как считал конфликт России и Украины «удручающим». На заседании суда 21 июня 2023 года он не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.