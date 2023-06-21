Массачусетс, США, 21 июня, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Фигурант дела об утечке секретных документов минобороны США Джек Тейшейра не признал 21 июня себя виновным в суде. Подробности заседания показал телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Джек Тейшейра

Отмечается, что служащий Национальной гвардии военно-воздушных сил США Тейшейра в суде штата Массачусетс не признал себя виновным по шести федеральным обвинениям.

Ему грозит до 60 лет тюрьмы.

Обвиняемый был младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. Первоначально при аресте ему предъявляли две уголовные статьи.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля стало известно об утечке сверхсекретных сведений Пентагона. Большая часть этой информации представляла собой слайды с закрытых брифингов. Некоторые содержали картографические изображения с позициями украинских войск.

13 апреля в рамках расследования утечки сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) задержали 21-летнего Джека Тейшейру. Он возглавлял игровую онлайн-группу Thug Shaker Central, в которой состояло несколько десятков человек. Один из членов сообщества заподозрил его в том, что он мог обнародовать в Сети особо конфиденциальные данные, имея доступ к такой информации.

Следствие предположило, что Тейшейра начал выкладывать в интернет секретные сведения ещё с февраля 2022 года, из-за чего сотни документов о национальной обороне США оказались доступны пользователям.

Сам обвиняемый объяснил свои действия желанием просветить знакомых. Он считал вооружённый конфликт между Россией и Украиной «удручающим».