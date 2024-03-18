* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 18 марта, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России «очень горячо» приняли на границе группу боевиков террористического формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 17 марта рассказал сдавшийся в плен член террористической группы.

РИА Новости

«Нам сказали, что наша задача — просто прийти, пофоткаться и по-тихому свинтить обратно», — процитировал его слова телеканал RT.

Пленный признал, что вместо этого террористов на границе России «приняли очень горячо», из-за чего он принял решение сдаться в плен, так как «жизнь дороже».

По утверждению боевика, он вступил в ряды террористического формирования из-за денег, как и большая часть находящихся там людей. Пленный предположил, что целью совершаемой ими провокации было создание гнетущей обстановки и срыв выборов президента России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 марта президент России Владимир Путин сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны. Глава государства отметил, что сегодня можно встретить таких же точно людей, которые принимают участие в военных действиях на стороне неонацистского режима.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ 14 марта разгромили законспирированную ячейку РДК. Её члены осуществляли разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и Ленобласти с целью совершения терактов.

РДК сформировали на Украине при поддержке ВСУ в 2022 году, это террористическое формирование является боевой единицей украинской армии. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября 2023 года признал РДК террористической организацией.