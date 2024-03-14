* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Санкт-Петербург, 14 марта, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) разгромили в Санкт-Петербурге законспирированную ячейку «Русского добровольческого корпуса» (РДК, террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 14 марта в пресс-службе ведомства.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Отмечается, что в состав ячейки входили четверо местных жителей из числа приверженцев праворадикальной идеологии. Члены ячейки с целью терактов вели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области разведку объектов жизнеобеспечения, транспорта, а также другой критически важной инфраструктуры.

По данным ФСБ, члены ячейки по заданию военной разведки Украины планировали в Петербурге отравить высокотоксичным веществом продукты для российских военных в зоне СВО. Боевики задержаны.

Следственной службой УФСБ возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Как передавало ИА Регнум, РДК сформировался на Украине в 2022 году при поддержке ВСУ. Эта структура — боевая единица украинской армии. Второй Западный окружной военный суд 16 ноября 2023 года признал РДК террористической организацией, 2 декабря это решение вступило в силу.

ФСБ России признала основателя РДК Дениса Капустина (внесён в перечень террористов и экстремистов) организатором нападения на Брянскую область в марте 2023 года.

В ноябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Капустина к пожизненному лишению свободы. Суд признал его виновным в государственной измене и террористической деятельности.