Москва, 18 марта, 2024, 01:54 — ИА Регнум. Учитывая атаки ВСУ на Белгородскую область, не исключена вероятность создания на прилегающих территориях санитарной зоны. Об этом в ночь на 18 марта в своём предвыборном штабе заявил кандидат в президенты РФ Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определённую санитарную зону на сегодняшних территориях, подчинённых киевскому режиму», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами заявил о необходимости отодвинуть от российских границ демилитаризованную зону на Украине. Она должна быть на таком удалении, которое бы обеспечило безопасность мирных городов от обстрелов.

Российские военные подразделения как раз занимаются тем, что отодвигают противника от жизненно важных населённых пунктов Российский Федерации, добавил глава государства. Также Путин заверил, что Россия не забудет преступлений киевского режима против мирных российских граждан.