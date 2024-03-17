Одесса, Украина, 17 марта, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Более 50 беспилотников уничтожены на складе ВСУ под Одессой в результате действий пророссийских партизан, сообщил 17 марта представитель одесского подполья.

Иван Шилов ИА Регнум

Диверсию подпольщики провели ночью на складе боеприпасов волонтёров ВСУ в селе Усатово Одесской области.

«В результате успешной операции уничтожено более 50 дронов, системы РЭБ, антидроновые ружья иностранного производства и военная амуниция», — приводит ТАСС слова представителя подполья.

Как сообщало ИА Регнум, пророссийское подполье действует, в частности, на подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Николаеве. В феврале николаевские подпольщики сообщали о переполненных больницах и морге, куда свозили раненых и убитых бойцов ВСУ после ударов российских войск по украинскими военным заводам.

Участники подпольного движения «Русский Херсон», по словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, в марте помогли ВС РФ ударить по позициям ВСУ на правом берегу Днепра.