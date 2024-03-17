Москва, 17 марта, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Российскую туристку Марию Ригович, похищенную в Мексике, освободили. Об этом 15 марта «Газете.Ru сообщил её муж Алексей.

Соцсети Мария Ригович

«Я не знаю, как конкретно её освободили. Знаю, что полиция за ней приехала. Мне сообщила та семья, которая с ней была. Дали номер сотрудницы полиции, которая рядом с Машей. Потом удалось созвониться через какое-то время и поговорить минут десять. После чего сказали, что везут её в миграционную службу», — рассказал он.

По словам Алексея, в Мексику Ригович поехала работать волонтёром в церкви и помогать мигрантам.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 марта стало известно, что в Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович. 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, расположенный на границе США и Мексики. Вместе с женщиной была семья из города Монтеррей.

Ригович отправила мужу сообщение с просьбой перевести на карту, номер которой она скажет, 1500 долларов. Она сказала, что за ней гонятся преступники. Супруг россиянки добавил, что выкуп переводить планирует. Он обратился за помощью в посольство России в Мексике.

Кроме того, наркокартель похитил 30 граждан Грузии. За них потребовали выкуп в 90 тысяч долларов. Предварительно, граждане Грузии находятся в плену несколько дней.