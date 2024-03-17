Москва, 17 марта, 2024, 03:29 — ИА Регнум. В Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович, сообщил 16 марта портал MSK1 со ссылкой на мужа пропавшей россиянки Алексея.

Meelimello Похищение

По словам супруга москвички, 14 марта Мария ехала на автомобиле в город Рейноса, расположенный на границе США и Мексики. Вместе с женщиной была семья из города Монтеррей.

«За нами гонятся из картеля. Помолитесь. Я это записываю на случай, если я умру. Я вас очень люблю, вы просто замечательные. Скорее всего, нас убьют. Это неточно, но мы попали», — написала девушка в соцсетях, после этого связь с ней оборвалась.

Через некоторое время, добавил муж, жена отправила ему сообщение с просьбой перевести на карту, номер которой она скажет, $1500.

Супруг Ригович добавил, что обратился за помощью в посольство России в Мексике, но выкуп переводить планирует.

Также известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. За них требуют выкуп в $90 тысяч. Предварительно, граждане Грузии находятся в плену несколько дней.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года в Мексике вооружённые преступники похитили 16 сотрудников полиции. Для их поиска привлекли более тысячи силовиков. Правоохранители пропали в южном мексиканском штате Чиапас. На месте происшествия был обнаружен автобус министерства безопасности и защиты граждан штата, в котором находились 17 женщин. Все они являлись сотрудниками ведомства. Женщины рассказали о перехвате автобуса группой вооружённых людей. По их словам, злоумышленники на автомобилях окружили автобус и заставили выйти из него всех мужчин, их увезли в неизвестном направлении.