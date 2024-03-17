Мехико, 17 марта, 2024, 05:18 — ИА Регнум. Дипмиссия Грузии в Мексике пытается выяснить у местной миграционной службы местонахождение 30 грузинских граждан, которые были похищены наркокартелем на американо-мексиканской границе. Об этом сообщил МИД Грузии.

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Пока результатов нет, но дипломаты находятся на связи с миграционной службой.

«Посольство продолжает поддерживать связь с семьями пропавших, которые обратились в посольство с целью установления местонахождения их членов семьи», — пояснили в МИД.

Как сообщало ИА Регнум, в Мексике у границы с США неизвестные похитили москвичку Марию Ригович, заявил муж пропавшей россиянки Алексей.

14 марта Мария ехала на автомобиле в город Рейноса, расположенный на границе США и Мексики. Вместе с женщиной была семья из города Монтеррей.

Жена отправила ему сообщение с просьбой перевести на карту, номер которой она скажет, 1500 долларов. Она сказала, что за ней гонятся преступники.

Супруг Ригович добавил, что обратился за помощью в посольство России в Мексике, но выкуп переводить планирует.

Также известно, что в Мексике наркокартель похитил 30 граждан Грузии. За них требуют выкуп в 90 тысяч долларов. Граждане Грузии находятся в плену несколько дней.

В июне 2023 года в Мексике вооружённые преступники похитили 16 сотрудников полиции.