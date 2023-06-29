Мехико, 29 июня, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Более тысячи сотрудников силовых структур задействованы в розысках 16 сотрудников полиции, похищенных вооружёнными преступниками на юге Мексики. Об этом 28 июня сообщила министр безопасности и гражданской защиты штата Габриэла Сепеда Сото в социальных сетях.

Clker-Free-Vector-Images Похищение

Сотрудников полиции похитили в южном мексиканском штате Чиапас. На месте происшествия был обнаружен автобус министерства безопасности и защиты граждан штата Чиапас, в котором находились 17 женщин. Все женщины являлись сотрудниками министерства, они рассказали о перехвате автобуса группой вооружённых людей. Злоумышленники на автомобилях окружили автобус и заставили выйти из него всех мужчин, их они увезли в неизвестном направлении.

Всего было похищено 16 сотрудников полиции. Сепеда Сото уточнила, что в ходе развёрнутой операции, которая проводилась рядом с местом похищения людей, были задержаны двое мужчин, которые подозреваются в причастности к преступлению.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в США арестовали четырёх граждан Мексики, подозреваемых в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов в фуре при перевозке их по американской территории.

Утверждается, что организаторы завоза нелегальных мигрантов в США были осведомлены о том, что в фуре неисправна вентиляция и кондиционер не охлаждает помещение, в котором находились люди. В случае, если арестованных признают виновными, им грозит наказание в виде пожизненного заключения без права на помилование.