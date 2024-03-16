Москва, 16 марта, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Правительство России утвердило проведение Международного военно-морского салона в 2024 году, однако исключило его из перечня выставок на 2025 год. Об этом говорится в опубликованном на сайте правовой информации распоряжении правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Перечень международных выставок продукции военного назначения, проводимых на территории РФ в 2024 году <…>, дополнить позицией следующего содержания: «Международный военно-морской салон «Флот-2024». <…>. В перечне международных выставок в 2025 году <…> позицию, касающуюся Международного военно-морского салона «МВМС-2025», исключить», — сказано в распоряжении.

Международный военно-морской салон «Флот-2024» пройдёт с 19 по 23 июня в соответствии с распоряжением правительства от 14 июля 2023 года. Организаторами салона являются Министерство промышленности и торговли РФ и Минобороны РФ.

Экспозиция салона включает в себя кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации и связи, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру обеспечения, новые технологии и перспективные материалы.

На протяжении пяти дней в рамках деловой программы пройдут круглые столы, конференции, пленарные сессии, презентации инновационных разработок, совещания и обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли.

Как передавало ИА Регнум, в прошлом году МВМС проходил в Кронштадте с 21 по 25 июня. На экспозиции предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей были представлены более 250 российских и иностранных участников.

В приветствии организаторам, участникам и гостям салона президент России Владимир Путин сказал, что МВМС на протяжении многих лет удерживает высокую планку и знакомит с достижениями в области отечественного кораблестроения и судостроения, современных энергетических установок, систем боевого управления, навигации и связи, перспективных материалов и технологий, инфраструктуры обеспечения.

Глава государства выразил уверенность, что МВМС станет настоящим событием и продемонстрирует серьёзный потенциал российской науки, инженерных и конструкторских школ, оборонно-промышленного комплекса.