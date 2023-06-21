Москва, 21 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Приветствие организаторам, участникам и гостям XI Международного военно-морского салона направил президент России Владимир Путин. Телеграмма опубликована 21 июня на сайте Кремля.

«Приветствую вас на XI Международном военно-морском салоне, который впервые проводится в Кронштадте, на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что МВМС на протяжении многих лет удерживает высокую планку и знакомит с достижениями в области отечественного кораблестроения и судостроения, современных энергетических установок, систем боевого управления, навигации и связи, перспективных материалов и технологий, инфраструктуры обеспечения.

Глава государства выразил уверенность, что МВМС станет настоящим событием и продемонстрирует серьёзный потенциал российской науки, инженерных и конструкторских школ, оборонно-промышленного комплекса.

Отмечается, что участники салона смогут обсудить широкий спектр профессиональных проблем и заключить выгодные контракты.

МВМС проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. На экспозиции предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей представлены более 250 российских и иностранных участников.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня министр обороны Сергей Шойгу заявил, что делегации более 40 государств планируют прибыть в Россию для участия в международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Мероприятие пройдёт с 14 по 20 августа. Предполагается, что иностранным гостям продемонстрируют возможности экспортных образцов продукции военного и двойного назначения.