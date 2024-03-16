Москва, 16 марта, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Приём заявок на восемнадцатый по счёту конкурс Фонда президентских грантов 2024 года завершился 15 марта, подано 10 539 проектов, сообщили 16 марта ИА Регнум в пресс-службе фонда.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Инициативы поданы от некоммерческих организаций из всех 89 регионов страны. НКО четырёх новых регионов представили 51 проект», — говорится в сообщении.

В число самых популярных грантовых направлений по количеству поданных заявок, уточнили в пресс-службе, входят охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 1885 (17,9%), поддержка семьи, материнства, отцовства и детства — 1677 (15,9%), поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 1635 (15,5%).

В основном заявители запросили гранты в группе до 1 млн рублей — 5014 инициатив (47,6%) и на сумму от 1 до 5 млн рублей — 4670 поданных проектов (44,3%).

Победители конкурса будут объявлены в июне. С 1 июля начнётся финансирование поддержанных инициатив.

Также в фонде отметили, что за время работы Фонда президентских грантов — с апреля 2017 года — на его конкурсы было представлено 165 003 проекта. 29 253 из них уже получили поддержку на общую сумму 63 млрд рублей. 7,5 млрд рублей выделены фондом в 2021–2024 годах на конкурсное финансирование некоммерческих организаций на региональном уровне.

Как передавало ИА Регнум, 12 января первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. На этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив. По решению координационного комитета гранты на общую сумму 4365 млн рублей выделили 1559 некоммерческим организациям с наиболее высоко оценёнными проектами по результатам независимой экспертизы.

Победившие инициативы охватили всю территорию страны. В частности, 64 проекта с финансированием в 428 млн рублей реализуют в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В конце 2023 года президентская грантовая поддержка помогла запуску 8000 проектов. Их общий бюджет превысил 19 млрд рублей. В 2023 году особое внимание привлекали тематики, связанные с поддержкой жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории этих регионов реализуется 211 социальных проектов, вклад фонда в которые составил 1,3 млрд рублей.