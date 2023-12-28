Москва, 28 декабря, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Некоммерческие организации, работающие на территории 89 регионов России, только за один 2023 год получили по линии Фонда президентских грантов ресурсы на реализацию восьми тысяч проектов. Их общий бюджет превысил 19 млрд рублей.

Александр Гальперин/РИА Новости

В пресс-службе Фонда президентских грантов сообщили, что спектр социальных инициатив, которые реализуются с использованием грантовых средств, охватывает, в частности, заботу о здоровье детей и взрослых, вовлечение в активную социальную жизнь людей с ограниченными возможностями, поддержку семьи, и помощь тем, кто оказался в трудной ситуации, сохранение исторической памяти и защиту природы.

В 2023 году особое внимание привлекали тематики, связанные с поддержкой жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории этих регионов реализуется 211 социальных проектов, вклад фонда в которые составил 1,3 млрд рублей.

Например, один из самых больших грантов, в размере 39 млн рублей выдели благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» на продолжение деятельности по оказанию медицинской и гуманитарной помощи детям и молодым взрослым из новых регионов.

Помимо этого, общественная организация «Институт развития ребёнка и семьи «Семь-я» из Луганска получила грант в размере 3,6 млн рублей на проект по оказанию психолого-педагогической помощи дошкольникам из семей участников спецоперации, испытывающим сложности в психофизическом, речевом или эмоциональном развитии. При этом организация «Союз женщин Донбасса» получила грант в размере 3,5 млн рублей на проект по реабилитации демобилизованных участников СВО «Один за всех и все за одного».

Фонд президентских грантов отметил НКО, работающие в сфере патриотического воспитания детей и молодежи. Так, 305 проектов получили поддержку на сумму 645 млн рублей. А общий бюджет этих проектов с учетом привлеченного их командами софинансирования составил 1,2 млрд.

В целях повышения качества проектов специалисты фонда в 2023 году провели 60 обучающих мероприятий, в которых приняли участие 18 тысяч человек. Особое внимание уделили новым регионам, для них фонд провёл специальный цикл обучения. Всего с 2017 года организовали 607 обучающих мероприятий для 138 тысяч человек.

После завершения поддержанных проектов фонд публикует в открытом доступе информацию об их результатах и организует масштабную публичную оценку этих результатов. В 2023 году оценке подлежали 4007 проектов, завершившихся в 2022 году. Из них 85% признаны реализованными успешно. Из числа успешно реализованных проектов ежегодно отбираются 100 лучших. За пять годовых циклов оценки уже 500 проектов вошли в «высшую лигу». Лидеры таких проектов получают дополнительные преференции.

Совокупный бюджет проектов, получивших поддержку благодаря работе Фонда президентских грантов с 2017 года, достиг 125 млрд рублей. Таких проектов 41 тысяча.

С 3 апреля 2017 года Фонд президентских грантов является единым оператором господдержки НКО в России.

Как сообщало в октябре ИА Регнум, на конкурс президентских грантов в 2024 году подали более 10 тысяч заявок. Заявки подали из всех новых регионов России. Так, НКО из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей представили 47 проектов. Самыми популярными направлениями проектов на конкурсе стали охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни (19% проектов), социальное обслуживание и защита граждан (15,6%), сохранение исторической памяти (также 15,6% проектов). Победители конкурса определят в январе 2024 года, а финансирование выбранных проектов начнётся с 1 февраля.