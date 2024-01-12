Москва, 12 января, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко 12 января назвал победителей первого конкурса Фонда президентских грантов в 2024 году. На этот раз на гранты претендовали 10 827 инициатив.

Кадр из видео Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко

По решению координационного комитета гранты на общую сумму 4 365 млн рублей выделили 1559 некоммерческим организациям с наиболее высоко оценёнными проектами по результатам независимой экспертизы. 458 организаций получили гранты от фонда впервые, 257 — во второй раз, 196 — в третий. Победившие инициативы охватили всю территорию страны. В частности, 64 проекта с финансированием в 428 млн рублей реализуют в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Это только федеральное финансирование по федеральному конкурсу. Кроме этого, мы приняли решение о выделении ещё 2 млрд рублей на поддержку региональных конкурсов», — заявил Кириенко.

На мероприятии также рассмотрели заявки от 81 субъекта страны на софинансирование поддержки, оказываемой на конкурсной основе их исполнительными органами или уполномоченными ими операторами. По решению координационного комитета фонд направит на указанные цели 2 млрд рублей. По сравнению с 2023 годом объём заложенных самими регионами средств увеличился на 0,7 млрд рублей. Так в 2024 году на региональных конкурсах, софинансируемых фондом, распределят 5,6 млрд рублей.

Среди участников представлены проекты по реабилитации участников специальной военной операции (Союз «КИБАТЛЕТИКА» получил 25 млн рублей на три площадки для реабилитации раненых и получивших протезы бойцов; «Общество инвалидов войны в Афганистане» получило 11 млн рублей на обеспечение сопровождения также получивших ранения в боевых действиях подопечных; Волгоградская медицинская палата получила 15 млн рублей на проект по созданию экзоскелетов «Крылья надежды — героям СВО»), проекты, практикующие системные решения (Центр социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» получит 14 млн на проект по сопровождению трудоустройства инвалидов; благотворительный фонд Святителя Антония Смирницкого получит 5 млн на культурно-просветительский центр «Странноприимица» для лишившихся крова).

Самый крупный грант в размере 49 млн рублей выделили «Российскому Красному Кресту» на трёхлетний проект по формированию сообщества квалифицированных помощников по уходу за нуждающимися и цифровой агрегатор по поиску соответствующих помощников. Один из самых небольших грантов в 112 тыс. рублей получит Центр социального обслуживания «Мы-Вместе!» из Вологодской области по работе с подростками из группы риска.

В числе поддержанных проектов из самых отдаленных территорий оказалась «Экспедиция-фестиваль эвенского языка и культуры «Наматкал» (кочевники)» Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) в 446 км на север от Якутска в горно-таежной зоне Верхоянского хребта. Размер гранта составил 1,3 млн рублей. Село является местом компактного традиционного проживания эвенов, которые сохранили свой функционирующий язык и традиции хозяйствования и культуры.

Как сообщало ИА Регнум в конце 2023 года, президентская грантовая поддержка помогла запуску 8000 проектов. Их общий бюджет превысил 19 млрд рублей. В 2023 году особое внимание привлекали тематики, связанные с поддержкой жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. На территории этих регионов реализуется 211 социальных проектов, вклад фонда в которые составил 1,3 млрд рублей.