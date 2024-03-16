Москва, 16 марта, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Явка на выборах президента России в Москве за первый день превысила показатели сентября 2023 года, когда проходили выборы мэра столицы. Об этом сообщил заместитель председателя московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Известия/ Дмитрий Коротаев

«В первый день выборов президента России в Москве в голосовании приняло участие беспрецедентное количество избирателей — порядка 3 млн человек. Этот показатель почти в два раза превысил аналогичный, зафиксированный на выборах мэра Москвы в 2023 году. Тогда за первый день в столице проголосовали около 1,5 миллиона человек», — отметил он, подводя итоги первого дня выборов главы государства в столице.

Кроме того, явка на выборы президента в Москве за первый день превысила и показатели голосования по кандидатурам депутатов Государственной думы в 2021 году. Тогда в первый день свои голоса отдали 1,75 млн москвичей. Это приблизительно на 40% меньше, отметил Дмитрий Реут.

Как передавало ИА Регнум, свыше 1,6 млн избирателей в Москве, проголосовавших дистанционно в первый день выборов президента России, стали победителями первого розыгрыша «Миллиона призов», сообщила пресс-служба мэрии столицы.

«Его участниками стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю — Прим. ред.), которые можно обменять на покупки у партнёров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность.