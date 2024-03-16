Москва, 16 марта, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Более 1,6 млн избирателей, проголосовавших электронно в Москве, стали победителями первого розыгрыша «Миллиона призов», сообщается 16 марта на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Известия/ Анна Селина

«Его участниками стали те, кто проголосовал на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов 15 марта. Победителями розыгрыша стали 1 637 272 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них разыграли одну, три, пять тысяч призовых баллов (один балл равен одному рублю), которые можно обменять на покупки у партнёров акции в магазинах, ресторанах и кафе, музеях и театрах или перевести на благотворительность, а также умные колонки.

Подробная информация об акции размещена на сайте ag-vmeste.ru. Ещё два розыгрыша состоятся 17 и 18 марта. Всего предусмотрено более 3,5 млн призов.

Как передавало ИА Регнум, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование будет идти три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК зарегистрировал четырёх кандидатов на пост главы государства, это Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Владимир Путин предпочёл онлайн-вариант для голосования. Соответствующее видео ранее опубликовала пресс-служба Кремля.

Явка на выборах президента России, по данным на 10:00 мск второго дня голосования, составляет 38,35%.

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов назвал явку в первый день голосования беспрецедентно высокой. Он отметил, что на многих избирательных участках выстраивались очереди из желающих проголосовать. Рекордное число избирателей проголосовало дистанционно.