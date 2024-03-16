Донецк, 16 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Акция «Всей семьёй на выборы», объединяющая семьи из разных уголков России, стартовала 15 марта в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в пресс-службе большого семейного проекта «Всей семьёй», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В Шахтёрске на избирательный участок пришла семья Филипповых. Посредством видеосвязи Филипповы пообщались с родственниками, которые пришли голосовать в Краснодаре и разных населённых пунктах Ростовской области: Куйбышево, Матвеевом Кургане, Каменске-Шахтинске, Позднеевке. Взрослые представители семей одновременно проголосовали на выборах президента России.

«Со мной сегодня пришли мой отец, сыновья. Сейчас мы хотим связаться по видеосвязи со всеми родственниками, которые проживают в Российской Федерации, и поздравить друг друга с этим событием», — сказала Инна Филиппова.

Председатель Совета женщин Шахтёрска Ирина Моногарова пояснила, что правила акции «Всей семьёй на выборы» очень просты: нужно собрать как можно больше членов семьи и прийти на избирательные участки.

Акция проводится по всей ДНР. Выйти на связь с родными и проголосовать за президента России смогли не только избиратели в Шахтёрске, но и в Волновахе, Докучаевске, Ясиноватой и других городах. Для участия в проекте зарегистрировались уже 40 семей, готовых объединить более 30 регионов страны, в числе которых Крым, Краснодар, Ростов, Ханты-Мансийск, Томск, Хакасия и другие.

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Как сообщало ИА Регнум, участники акции «Всей семьёй на выборы», которые придут на избирательные участки 15–17 марта вместе со своими родными и близкими, смогут поучаствовать в розыгрыше более 100 тыс. призов. Главная цель этого проекта, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участия в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчёркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать своё мнение.