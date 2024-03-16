Москва, 16 марта, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В России началось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Старт дал президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции.

ОАО «РЖД» Грузовой состав на БАМе

«Флагманским стартовым этапом станет магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом, она пройдёт по территории шести субъектов Федерации, в которых проживает около 30 млн человек, это порядка 20% всего населения России», — подчеркнул глава РФ.

Основа социально-экономического роста государства — развитая транспортная инфраструктура. Последние пять лет эти задачи решаются в том числе благодаря реализации национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры»: развиваются БАМ, Транссиб и Северный морской путь, автомагистраль М-12 «Восток», Центральный транспортный узел Москвы, строятся и реконструируются аэропорты и морские порты.

Особое внимание уделяется расширению железнодорожной сети Восточного полигона — БАМа и Транссиба. Благодаря этому становится проще добраться до восточных городов и поставить туда грузы. К концу 2023 года провозная способность этих железнодорожных магистралей уже увеличилась до 173 млн тонн в год, тогда как в 2021 году она не превышала 144 млн тонн.

«До 2030 года их пропускная способность возрастёт со 173 до 210 миллионов тонн в год. Одновременно должны получить развитие и порты Ванино, и Советская Гавань», — подчеркнул Владимир Путин в послании.

Модернизация БАМа и Транссиба включает в себя строительство вторых путей, мостовых переходов, тоннелей, реконструкцию станций. Например, на Транссибе в 2023 году движение было запущено по новому двухпутному Керакскому тоннелю в Амурской области. Благодаря этому удалось увеличить пропускную способность на этом участке со 120 до 131 млн тонн грузов.

Растёт грузопоток и на Северном морском пути. По итогам 2023 года объём перевозок по Севморпути достиг 36,2 млн тонн.

«В зоне особого внимания — дальнейшее развитие Северного морского пути», — сказал президент, подчеркнув необходимость обеспечить круглогодичную навигацию на Севморпути (СМП), увеличить обороты северных портов и нарастить арктический флот.

Последний играет особую роль в развитии СМП. Так, уже введены в эксплуатацию атомные ледоколы — «Арктика», «Сибирь» и «Урал». А выстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики и кардинальных перемен в глобальной экономике поможет существенное обновление торгового флота — танкеров, газовозов, контейнеровозов, созданных на базе отечественных верфей.

К концу 2023 года возросла и общая мощность российских морских портов, составив более 1322 млн тонн. Благодаря нацпроекту с 2020 по 2023 год было введено в эксплуатацию 13 объектов портовой инфраструктуры. В том числе построены морской перегрузочный комплекс СПГ в Мурманской области и Камчатском крае, угольный перегрузочный комплекс в бухте Мучке (Хабаровский край), терминал навалочных грузов в морском порту Тамань (Краснодарский край).

Кроме того, благодаря нацпроекту становится всё больше скоростных маршрутов для автомобилистов. Одним из главных событий 2023 года стало открытие М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяжённостью порядка 810 км. Трасса не только связала регионы России, улучшив их транспортную доступность, но и поможет снизить количество ДТП. А время в пути до столицы Татарстана у автомобилистов сократилось почти вдвое.

Пока М-12 соединяет пять регионов: Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан. В этом году трассу продлят до Екатеринбурга, а далее и до Тюмени. М-12 станет основой транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. километров, который пройдёт от Санкт-Петербурга до Владивостока. Кроме того, новая магистраль сделала путешествия на восток России проще. По пути можно посетить всем известные Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Так трасса способствует развитию туристического потенциала регионов.

«Безусловно, один из ключевых факторов развития, на который мы очень сильно рассчитываем, — это развитие Сарово-Дивеевского кластера по паломничеству», — отмечал министр транспорта Нижегородской области Павел Саватеев.

Комфортнее в России становится и летать — благодаря масштабной модернизации аэропортов. С 2019 по 2023 год обновили 31 региональный аэропорт. Модернизация коснулась и взлётно-посадочных полос (ВПП), и вспомогательных объектов для обслуживания самолетов, и самих авиагаваней.

К примеру, новая ВПП протяженностью 2,5 тыс. метров, построенная в 2023 году в международном аэропорту Архангельска, теперь позволяет принимать и отправлять воздушные суда любых классов. Теперь путь многих пассажиров стал короче и удобнее.

Пассажиркой первого самолёта, приземлившегося в обновленном архангельском аэропорту, стала Мария Журавлёва. Теперь ей, чтобы добраться из Екатеринбурга в Архангельск, не нужно делать пересадку в Петербурге.

Тем временем реконструкция инфраструктуры воздушной гавани Архангельска продолжается: на территории аэропорта будут построены патрульная автодорога, очистные сооружения и здание аварийно-спасательной службы.

Удобнее стало передвигаться по Московской агломерации. Благодаря нацпроекту тут развивается Центральный транспортный узел. В прошлом году были запущены третий и четвёртый Московские центральные диаметры (МЦД-3 и МЦД-4). Жителям доступны 74 новые станции.

ОАО «РЖД» Открытие движения на МЦД-4

«В поездке порадовало всё. И новые просторные составы с разноцветными сиденьями и розетками для зарядки гаджетов, и современные городские вокзалы, которые появились на месте морально устаревших железнодорожных станций», — делилась впечатлениями пассажир Екатерина.

Как сообщало ИА Регнум, с 2019 года национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» реализуется в России по решению президента. Благодаря ему в стране строятся и реконструируются железные дороги, аэропорты, морские порты, автомагистрали Всё это оказывает непосредственное влияние на удобство пассажирских перевозок и скорость доставки грузов, повышает туристическую и инвестиционную привлекательность регионов.