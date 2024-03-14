Благовещенск, 15 марта, 2024, 02:53 — ИА Регнум. В Амурской и Еврейской автономной области (ЕАО), Приморском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Республике Якутия открылись избирательные участки в рамках трёхдневного голосования на выборах президента России.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

По информации избиркома, в Приамурье 15 марта в 08:00 (02:00 мск) открылись 706 избирательных участков. Пять УИК заработали на два часа раньше остальных — на рудниках северных районов и в аэропорту Благовещенска.

Порядка 258 самых крупных участков Амурской области оборудовали системами видеонаблюдения, свыше 400 — системами видеорегистрации. На досрочных выборах уже проголосовали более 3 тысяч человек, работающих в отдалённых и труднодоступных местах.

В Якутии из-за огромной территории голосование началось с северо-восточных районов. 15 марта в 08:00 (00:00 мск) открылись 42 избирательных участка, через час — ещё 50 участков. В 02:00 мск голосование началось во всех остальных избирательных участках Якутии.

В Забайкальском крае открыли 863 избирательных участка. Ещё в 13 проходило досрочное голосование, здесь работу завершили.

В Приморском крае в первый день голосования в 08:00 (01:00 мск) отрылись 1262 стационарных участка и 39 в местах временного пребывания избирателей. За ходом выборов следят свыше 3 тысяч наблюдателей. Численность избирателей на 1 января в регионе составляет 1 412 745 человек.

В Хабаровском крае проголосовать на выборах президента РФ можно в 743 открывшихся избирательных участках. Председатель регионального избиркома Денис Кузьменко рассказал «РИА Новости», что всего изготовили 950 900 бюллетеней, в списках числятся 939 015 избирателей. С 25 февраля для жителей отдалённых поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций организовали досрочное голосование. Им воспользовались более 12,5 тысячи избирателей.

Также 160 избирательных участков открылись в ЕАО. На 1 января 2023 года в регионе числились 118 713 избирателей. В дни голосования в инфекционной и областной больницах дополнительно открыли временные участки.

Таким образом голосование на президентских выборах стартовало в 10 из 11 регионов Дальнего Востока. В 03:00 мск избирательные участки откроются в Бурятии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. На Камчатке голосование пройдёт почти на 200 избирательных участках, на Чукотке — на 55 участках. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Затем голосование началось в Магаданской и Сахалинской областях. По данным избиркома, на Колыме в 08:00 (00:00 мск) открылись 86 избирательных участков, 276 избирательных участков открыли на Сахалине и 14 — на Курилах.

15-17 марта граждане РФ смогут проголосовать на выборах за рубежом на 295 избирательных участках в 144 странах.