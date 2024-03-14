Магадан, 15 марта, 2024, 00:52 — ИА Регнум. В Магаданской и Сахалинской областях началось голосование на выборах президента России. На Колыме в 08:00 (00:00 мск) открылись 86 избирательных участков, сообщил 15 марта председатель облизбиркома Николай Жуков.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы президента России 2024

Он уточнил, что в Магаданской области зарегистрированы 97 255 избирателей. К работе на участках привлекли около 300 общественных наблюдателей, которые прошли необходимое обучение. Досрочно в регионе проголосовали более 10 тысяч человек, среди них работники метеостанций, маяков, моряки, оленеводы, дорожники и золотодобытчики. Многие приехали из других городов и работают в регионе вахтовым методом, добавил Жуков.

Председатель избиркома Сахалинской области Виктория Черкасова также подтвердила начало голосования в регионе и на Курилах.

«Открылись 276 избирательных участков на Сахалине и 14 — на Курилах, из них работают девять временных: в СИЗО, аэропорту и в больницах», — уточнила она.

Черкасова добавила, что в списках для голосования числится 373 591 избиратель. С 15 по 17 марта в Сахалинской области будет работать центр общественного наблюдения, позволяющий отслеживать процесс выборов. Следить за голосованием будут около 300 общественных наблюдателей, заключила она.

В числе первых избирателей в островном регионе России был губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта в 08:00 по местному времени (14 марта в 23:00 мск) первыми открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. В церемонии открытия по видеосвязи приняла участие председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Проголосовать на выборах президента России можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование состоялось с 25 февраля по 14 марта. Дистанционное электронное голосование пройдёт в 29 регионах России. Впервые участие в голосовании на президентских выборах принимают избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина.