Москва, 14 марта, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Восточные регионы России должны быть в приоритете при выборе места для строительства новых верфей. Об этом заявил президент Владимир Путин 14 марта на совещании с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи.

РИА Новости / Павел Бедняков

«Есть необходимость, судя по всему, строительства дополнительных верфей. Надо определиться с местом их строительства», — сказал президент.

Он отметил, что целесообразнее строить верфи на востоке страны, чтобы увязать это с территориальным развитием и удобством производства соответствующей техники.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин заявил о планах существенно обновить торговый флот на базе отечественных верфей. Новые танкеры, газовозы и контейнеровозы, отметил он, позволятвыстраивать эффективные торговые потоки в условиях меняющейся логистики и кардинальных перемен в глобальной экономике.

Президент также заявил, что в планах увеличение грузооборотов северных портов России, включая Мурманский транспортный узел, обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути, а также увеличение арктического флота. Российский лидер пригласил зарубежные логистические компании использовать Севморпуть для перевозок.