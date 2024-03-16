Москва, 16 марта, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Чрезмерное употребление соли может негативно повлиять на здоровье человека и привести к различным заболеваниям. Особенно чувствительны к электролитному дисбалансу сердечно-сосудистая, мочевыделительная и пищеварительная системы. Об этом 14 марта корреспонденту ИА Регнум рассказала врач гастроэнтеролог-гепатолог Наталья Марченко.

РИА Новости/ Виталий Тимкив

Она отметила, что в умеренных количествах соль необходима организму для работы всех клеток и поддержания электролитного баланса. Однако при некоторых заболеваниях в организме может наблюдаться дефицит соли, и в таких ситуациях врачи рекомендуют пациентам добавлять её в пищу либо в виде капельниц (инфузионно).

«При чрезмерном употреблении соли увеличивается склонность организма к повышению артериального давления, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и работе почек. Повышенное давление в кроветворном русле влияет на микроциркуляцию, функцию самых маленьких сосудов организма. Также повышенное употребление соли может привести к нарушению кишечной микробиоты, а длительный дисбиоз показал своё влияние на развитие патологии не только кишечника, но и печени, поджелудочной железы и развитие ожирения. Особенно это опасно при наличии хронических фоновых заболеваний этих органов. Поэтому пациентам, находящимся в группе риска, рекомендуется снизить потребление соли», — пояснила гастроэнтеролог.

Она также отметила, что ограничить потребление соли рекомендуется и пациентам с избыточной массой тела.

Как передавало ИА Регнум, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин рассказал, что некачественный растворимый кофе не даёт бодрости, а при регулярном употреблении может спровоцировать гастрит, язву или острый панкреатит. По его словам, теоретически растворимый кофе полезен из-за содержания в нём шести органических кислот, витаминов группы B, магния и кофеина. Но на практике такой кофе часто производят из бракованных и некондиционных зёрен самых дешёвых сортов.