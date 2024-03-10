Бразилиа, 10 марта, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Новое контрнаступление украинских войск обернётся для них унизительным поражением. Такое мнение 9 марта высказал бразильский обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Судя по всему, Киев не извлёк уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие манёвры, которые непременно приведут к унизительным поражениям», — написал он.

Как отметил со ссылкой важного военного ВСУ обозреватель, Киев намерен в 2024 года предпринять новое контрнаступление против Вооружённых сил России, чтобы попытаться предотвратить их дальнейшее продвижение.

«Очевидно, что такая мера будет иметь серьёзные последствия для киевского режима, что ещё больше усугубит положение украинской армии», — уточнил Лейрос.

Эксперт заметил, что, по его мнению, любое новое контрнаступление украинской армии закончится как провальная для ВСУ летняя кампания 2023 года — украинских бойцов подавят в самом начале их военной операции и они отступят назад на свои позиции после понесённых ими огромных потерь.

«Во всём этом сценарии пока только точно можно сказать, что, если киевское руководство действительно начнет новое «контрнаступление», то оно пойдёт по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал, что ВСУ в 2024 году подготовят и начнут новое контрнаступление. В то же время, он признал, что первоочередной задачей для украинской армии остаётся удержание обороны на восточной части фронта.

Постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов 10 марта предупредил, что новое контрнаступление ВСУ окончательно погубит Украину, лишив её остатков человеческого ресурса. Он предположил, что новый главком ВСУ к Александр Сырский, видимо, намерен войти в историю как очередной командующий, под руководством которого безрезультатно погибнет огромное количество украинских бойцов.

В начале июня 2023 года ВСУ начали широко анонсированное контрнаступление, в результате которого так и не смогли добиться каких-либо существенных результатов. В итоге провал «контрнаступа» признали и западные союзники Киева.