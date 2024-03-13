Загреб, 13 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Ситуация на Украине может дойти до переломного момента уже к лету из-за истощения ВСУ. Об этом написало хорватское издание Advanced.

Kay Nietfeld/Global Look Press

«Без увеличения западной военной помощи и коренных изменений в стратегии Киева положение Украины на фронте продолжит ухудшаться, пока не наступит перелом», — говорится в статье.

Отмечается, что такой исход может произойти уже ближайшим летом. При сохранении нынешней ситуации украинские войска слабеют, подставляясь под мощный прорыв.

Автор материала указал, что российская армия выстроила сеть многоуровневых оборонительных укреплений протяжённостью в сотни километров. Кроме того, российские войска адаптировались и быстро учатся.

Также в публикации отмечается, что Запад с первого дня недооценивал российскую боеспособность.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 8 марта аналитик Марк Эпископос заявил, что обсуждаемый в Вашингтоне пакет дополнительной помощи Украине в размере 60 млрд долларов не поможет киевским властям избежать коллапса. По словам эксперта, помимо отсутствия американской финансовой помощи украинская армия столкнулась с острым дефицитом живой силы, и западные страны не в состоянии решить эту проблему.