Вашингтон, 8 марта, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Обсуждаемый в Вашингтоне пакет дополнительной помощи Украине не сможет помочь киевским властям избежать коллапса. Такое мнение 8 марта высказал аналитик Марк Эпископос в статье для издания Responsible Statecraft.

Ashley Chan/Global Look Press

«Чего может достичь пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов в свете мрачных реалий? <…> Хотя это не предотвратит сохраняющуюся угрозу коллапса, это, вероятно, даст ВСУ возможность жить в ближайшие месяцы», — написал он.

По словам эксперта, помимо отсутствия американской финансовой помощи, украинская армия столкнулась с острым дефицитом живой силы, и западные страны не в состоянии решить эту проблему.

«Серьёзный дефицит финансовых средств у Киева сопровождается столь же серьёзной нехваткой военных —проблемой, которую Запад не может решить без прямого военного вмешательства на Украине», — отметил Эпископос.

На этом фоне крах киевских властей впервые с начала российской спецоперации в феврале 2022 году теперь выглядит вполне вероятным, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта президент США Джо Байден призвал американский Конгресс принять законопроект о помощи Украине. По его словам, прекращение помощи со стороны Вашингтона поставило бы Киев под угрозу. Он также выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин «не остановится» на Украине.

Издание Euractiv 7 марта написало, что из-за позиции Франции принятие странами — членами Евросоюза решения по европейскому фонду для военной помощи Украине усложнилось. Отмечалось, что Париж потребовал принять условие об использовании средств фонда только для совместной закупки произведённой в ЕС техники.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 февраля заявил, что поставки Западом оружия Киеву не повлияют на ход спецоперации, а только сделают украинцам больнее. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия достигнет всех поставленных целей СВО.