Риелтор указала на самое удачное время для покупки и продажи квартир
Риелтор Баранюк: наступило самое удачное время для покупки и продажи квартир
Москва, 13 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Наступило самое удачное время для продажи квартир на вторичном рынке, заявила руководитель отдела продаж риелторской компании Дарья Баранюк, слова которой приводит РИАМО.
По её мнению, сейчас спрос на готовые квартиры начал охлаждаться после всплеска в конце 2023 года, который был связан с повышением ключевой ставки и стремлением россиян взять ипотеку на старых, более выгодных условиях.
«Сейчас наблюдается сильное снижение спроса и ожидается обратная коррекция цен. При сохранении нынешнего уровня ключевой ставки до конца года «вторичка» в столичном регионе может подешеветь в пределах 10–15%. Поэтому откладывать покупку в ожидании роста цен нецелесообразно», — рассказала она.
По словам эксперта, коррекция всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты, к примеру в старых домах или проблемных локациях.
Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты рынка недвижимости отметили изменения на рынке первичной ипотеки. Льготная ипотека постепенно изживает себя, а цены на новое жильё продолжают расти. Банки оказались в сложной ситуации, поскольку рентабельность льготной ипотеки для них падает, а застройщики продолжают подогревать рынок.
Риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков в начале года отмечал, что малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей.