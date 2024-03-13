Москва, 13 марта, 2024, 16:08 — ИА Регнум. Наступило самое удачное время для продажи квартир на вторичном рынке, заявила руководитель отдела продаж риелторской компании Дарья Баранюк, слова которой приводит РИАМО.

Максим Блинов/РИА Новости

По её мнению, сейчас спрос на готовые квартиры начал охлаждаться после всплеска в конце 2023 года, который был связан с повышением ключевой ставки и стремлением россиян взять ипотеку на старых, более выгодных условиях.

«Сейчас наблюдается сильное снижение спроса и ожидается обратная коррекция цен. При сохранении нынешнего уровня ключевой ставки до конца года «вторичка» в столичном регионе может подешеветь в пределах 10–15%. Поэтому откладывать покупку в ожидании роста цен нецелесообразно», — рассказала она.

По словам эксперта, коррекция всегда происходит неравномерно. Сначала дешевеют не самые ликвидные объекты, к примеру в старых домах или проблемных локациях.

Как сообщало ИА Регнум, ранее эксперты рынка недвижимости отметили изменения на рынке первичной ипотеки. Льготная ипотека постепенно изживает себя, а цены на новое жильё продолжают расти. Банки оказались в сложной ситуации, поскольку рентабельность льготной ипотеки для них падает, а застройщики продолжают подогревать рынок.

Риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков в начале года отмечал, что малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей.