Москва, 23 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Малогабаритное жильё, в частности однокомнатные квартиры и студии, дорожают из-за постоянного спроса на них со стороны покупателей, заявил 23 января риелтор и основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков.

Известия/Михаил Терещенко

По его словам, спрос всегда имел большое значение в вопросе цены. В последнее время, отметил риелтор, на это также начала влиять возросшая популярность так называемого флиппинга — перепродажи недорогой квартиры после ремонта за большую стоимость.

«Огромное количество непрофессиональных инвесторов сейчас в это вкладываются. Покупают самые недорогие квартиры, чтобы их переделать и продать дороже», — объяснил Яшенков в беседе с порталом MSK1.RU.

Его коллега Олег Бендриков добавил, что цена увеличивается и у недвижимости в целом, но более ощутимо в отношении студий и однокомнатных квартир, стоимость квадратного метра в которых может быть выше, чем в жилье побольше, даже в рамках одного многоквартирного дома.

Как сообщало ИА Регнум, аренда однокомнатных квартир в крупных городах России в среднем выросла за год на 24% и составила около 25,1 тыс. рублей. Как сообщили эксперты жилищного портала «Циан», за первые пять месяцев 2023 года аренда подорожала примерно на 4%, с июня по октябрь ставки увеличились на 20%. Больше всего аренда подорожала в Перми — на 53%. В Челябинске — на 45%, в Москве и Санкт-Петербурге — на 23% и 24%, соответственно.