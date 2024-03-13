Москва, 13 марта, 2024, 08:54 — ИА Регнум. Глубинное российское общество получило возможность проявить себя, и это хорошо. Люди давно этого ждали, заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву для «России 1» и «РИА Новости» президент РФ Владимир Путин.

Алексей Колчин ИА REGNUM

«Оно было, оно просто проявилось. И это очень хорошо, что мы дали возможность этому глубинному обществу российскому проявить себя», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, в какой степени он ощущает поддержку российского общества сейчас, в таком его новом качестве.

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