Архангельская область, 29 сентября, 2004, 17:06 — ИА Регнум. Депутаты муниципального Совета Северодвинска (Архангельская область) признали недействительным собственное решение.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, промышленности и транспорта Лариса Павловская, до настоящего времени горожане, временно отсутствующие в своих квартирах, были обязаны вызывать работников жилищных предприятий и за отдельную плату опечатывать помещения, и только в этом случае квартиросъемщикам делали перерасчеты. Такие условия были в одном из пунктов "Положения о порядке перерасчета платежей за жилищно-коммунальные услуги в случае временного отсутствия жильцов".

Северодвинский городской суд 17 августа 2004 года признал такое решение незаконным. На последней сессии муниципального Совета депутаты во исполнение решения суда решили признать утратившим силу существующий порядок перерасчета. При этом абзац 4 пункта 6 "Положения" утратил силу с 15 января 1999 года, то есть с момента принятия. По словам Ларисы Павловской, теперь все горожане, которые за прошедшие пять лет обращались за платной услугой в жилконторы, имеют право в судебном порядке потребовать свои деньги назад. А те, кому предстоит уезжать из города на длительный срок, могут вызвать работников жилищных предприятий и бесплатно опечатать свою квартиру.