Сан-Паулу, Бразилия, 9 марта, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Ультрапереработання еда является самой вредной для человека, представляя собой фактически медленного убийцу. К такому выводу пришли авторы научной статьи под руководством ведущего учёного из Центра эпидемиологических исследований в здравоохранении и питании Университета Сан-Паулу, профессора Карлоса Монтейро. Её 28 февраля опубликовали в британском научном журнале The BMJ.

Алексей Майшев/РИА Новости

Исследователи установили, что такая пища вызывает преждевременную смерть, повышает риск онкологических заболеваний, способствует развитию сердечно-сосудистых, психических, желудочно-кишечных и других заболеваний. К этому мнению учёные пришли в ходе анализа состояния здоровья у 10 млн американцев.

Учёные отметили, что к ультрапереработанной еде относятся не только лимонады и чипсы, но почти любая еда, произведенная промышленным способом, которую не нужно готовить. Это касается кондитерских изделий и выпечки из муки высшего сорта, в том числе хлеба, молочного шоколада, сухих завтраков, молочных напитков, растворимого какао и многих видов мороженого. В эту категорию отнесли колбасную продукцию и почти все мясные издания, изготовленные промышленным способом.

Также к вредной еде учёные отнесли изделия, которые перед употреблением нужно разогреть или залить кипятком, в том числе пельмени, лапшу, супы быстрого приготовления, нагетсы и т.п. В эту категорию попали соусы, включая майонез, маргарин и спреды, а также растительные заменители мяса и молока.

Характерная черта всех этих продуктов — использование при их производстве дешёвых ингредиентов, в том числе модифицированных крахмалов, переработанных масел и различных пищевых добавок. В домашних условиях такие продукты не приготовить, подчеркнули учёные.

Исследователи призвали покупать необработанные продукты: мясо, рыбу, птицу, яйца, молоко, овощи, фрукты. Все эти продукты также не вредны сами по себе с минимальной обработкой, когда их сушат, измельчают или пастеризуют, если при этом не используется модифицированный крахмал и добавки, вроде усилителя вкуса.

Кроме того, к ультрапереработанной еде не относятся растительное и сливочное масло, свиное сало, сахар и соль. Сыры, консервированные овощи, а также сушеная или консервированная и копченая рыба, солёные орехи, фрукты в сиропе уже малополезные, но не несут угрозы, как продукты глубокой переработки. Кондитерские изделия, хлеб и готовые мясные изделия также не относятся к ультрапереработанной категории, если их произвели без применения вредных промышленных добавок.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале онкоуролог Марк Гадзиян назвал самой вредной едой чипсы и копчёные колбасные изделия. Он добавил, что соль и сахар тоже вредны, но без них не обойтись, поэтому стоит контролировать их количество в пище. Он также напомнил о пользе регулярного употребления чистой питьевой воды.