Москва, 12 марта, 2024, 15:37 — ИА Регнум. НАТО проигрывает на Украине, заявил в интервью «РИА Новости» экс-президент Боливии Эво Моралес.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы видим, что на Украине НАТО проигрывает», — сказал он.

Когда США входят в упадок, добавил Моралес, они прибегают к насилию, то есть к войне. Они изобретают войны, чтобы продавать своё оружие и жить за счёт этого оружия, отметил он.

«Я почти уверен, что НАТО на Украине будет нанесено поражение», — считает экс-президент Боливии.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран ЕС и НАТО обсуждали на саммите в Париже возможную отправку военных в зону конфликта на Украине. Он признался, что участники встречи не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу.

Позднее генсек альянса Йенс Столтенберг и главы некоторых стран ЕС опровергли наличие подобных планов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о присутствии на Украине натовских военных. По его словам, российские спецслужбы давно располагали информацией, что на украинской территории находятся лица, имеющие «прямое отношение к НАТО».