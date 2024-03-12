Иваново, 12 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Семьи лётчиков, погибших при крушении самолёта Ил-76 под Иваново, получат всю необходимую помощь. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба правительства Ивановской области.

Кадр из видео

Ранее власти Ивановской области сообщили, что Станислав Воскресенский прибыл на место крушения самолёта. Он заявил, что пожар, возникший в результате авиакатастрофы, ликвидирован, разрушений в населённых пунктах нет. На месте действует оперативный штаб, работают экстренные службы.

«Губернатор Станислав Воскресенский выразил соболезнования семьям погибших лётчиков экипажа Ил-76 и поручил оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Как сообщало ИА Регнум, 12 марта около 13:00 мск самолёт военно-транспортной авиации Ил-76 потерпел крушение при взлёте с аэродрома Северный в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Причиной катастрофы, заявили в Минобороны, стал пожар в одном из двигателей.