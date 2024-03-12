Ростов-на-Дону, 12 марта, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Стая собак напала на девятилетнюю девочку в Ростове-на-Дону, ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

State Farm

Бездомные собаки искусали школьницу 9 марта. Врачи оказали девочке необходимую помощь. Материалы полицейской проверки переданы в следственное управление по региону, отметили в ведомстве.

К проверке также приступила прокуратура региона.

Девочка шла за хлебом в посёлке Красный Маяк, собаки бросились на неё на улице Звонкой. Ребёнка у них отбил водитель проезжавшей мимо машины. Собаки успели сильно искусать девочку, в больнице ей наложили «десятки швов», сообщает портал 161.RU.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в городе Братске Иркутской области возбудили уголовное дело после нападения бродячей собаки на восьмилетнего мальчика. Собака укусила ребёнка за ногу возле школы, это случилось 1 марта. Мальчик стал кричать, к нему сбежались одноклассники и спугнули животное. Школьник пришёл домой, после чего мать отвезла его в травмпункт.