Луганск, 12 марта, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Киевский режим наращивает группировку сил в городе Волчанске Харьковской области, который находится в десяти километрах от Белгородской области. Об этом 12 марта сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

«На протяжении последних дней отмечается наращивание украинской группировки в населённом пункте Волчанск, который находится на расстоянии порядка десяти километров от населённого пункта Шебекино Белгородской области», — приводит слова Марочко «РИА Новости».

Он добавил, что там увеличивается количество вооружения, военной техники и боевиков. Для минимизации потерь ВСУ размещают личный состав в гражданских объектах, а технику прячут во дворах жилых построек и приусадебных участках.

Эксперт отметил, что российские силы регулярно наносят удары по выявленным целям на приграничной территории.

Как передавало ИА Регнум, 2 февраля Марочко сообщил, что немецкие специалисты участвуют в строительстве военных укреплений под Харьковом и Купянском в Харьковской области. По информации его источников, фортификации для ВСУ возводят гражданские специалисты из Германии. Среди них есть представители строительных фирм и операторы строительной техники.