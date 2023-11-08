Москва, 8 ноября, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В России спрос на курьеров за 10 месяцев текущего года вырос более чем втрое, свидетельствуют подсчёты аналитиков сервиса «Авито Работа» на основе собственных статистических данных.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Отмечается, что только в октябре, в преддверии старта сезона распродаж, интерес к этой профессии увеличился на 34% в сравнении с сентябрьским показателем.

Вместе с тем размер средних предлагаемых заработных плат курьеров за второй месяц осени в сравнении с январем 2023 года практически не изменился. Средние предлагаемые зарплаты в данной сфере составляют 72 797 рублей.

Также в РФ увеличился спрос на комплектовщиков, интерес работодателей к таким специалистам в октябре увеличился на 16% в сравнении с сентябрем, а средние предлагаемые зарплаты выросли на 29% и достигли отметки в 59 176 рублей.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Министерства экономического развития РФ, в России к 2030 году ожидается снижение потребности в работниках в сельском хозяйстве, торговле, финансах и страховании.

Так, к 2030 году спрос на занятых в сельском хозяйстве снизится на 300 тыс. человек, торговле — на 200 тыс., а в финансовой и страховой деятельности — на 100 тыс.

Вместе с тем министерство ожидает к 2030 году увеличение спроса на сотрудников в сферах обрабатывающих производств (на 500 тыс.), здравоохранении (400 тыс.), транспортировке и хранении (400 тыс.), научной деятельности (300 тыс.), и в сфере IT-технологий и связи — на 200 тыс.