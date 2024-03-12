Москва, 12 марта, 2024, 09:44 — ИА Регнум. Российские экспортёры начали поставлять партии нефти Urals покупателям из Венесуэлы, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков компании Kpler.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Отмечается, что партии российского эталонного сорта нефти начали поставлять на фоне смягчения до апреля 2024 года американских санкций против Венесуэлы.

Так, в настоящее время супертанкер Ligera готовится к отгрузке нефти в Венесуэлу. Всего в латиноамериканскую страну в общей сложности планируется поставить 1,8 млн баррелей российской нефти.

Помимо поставок нефти, российские экспортёры в феврале также отправили в Венесуэлу партию в 260 тыс. баррелей дизтоплива. Эксперты называют эти поставки исключительным случаем, поскольку Венесуэла в основном использует собственную нефть для переработки.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2023 года власти США временно разрешили ряд операций с нефтегазовым сектором Венесуэлы. Тогда сообщалось, что срок выпущенной лицензии составляет шесть месяцев. При этом её действие может быть продлено, если Венесуэла выполнит требования Вашингтона по проведению выборов.

Президент страны Николас Мадуро 30 ноября того же года призвал Соединённые Штаты полностью отменить санкции в отношении Каракаса. Американская нефтяная компания Chevron 30 декабря впервые за четыре года отправила в Венесуэлу танкер для загрузки нефти, предназначенной для США.