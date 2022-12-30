Вашингтон, 31 декабря, 2022, 01:44 — ИА Регнум. Американская нефтяная компания Chevron отправила в Венесуэлу танкер, который впервые за четыре года загрузит партию нефти для США, 30 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на свой источник.

(сс) Free-Photos Танкер

Судно уже подошло к берегам венесуэльского порта. Кроме того, компания отправила еще один танкер, который должен прибыть в Венесуэлу в начале января.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря венесуэльский министр нефти Тарек Эль-Айссами объявил, что власти Венесуэлы заключили с Chevron соглашение по продолжению добычи нефти в этой латиноамериканской республике.